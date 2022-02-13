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16:17, 13 февраля 2022

Российская фигуристка Валиева даст показания на слушании CAS по делу о ее допинг-пробе

13 февраля российская фигуристка Камила Валиева даст показания на слушании по делу о ее положительной допинг-пробе в Спортивном арбитражном суде (CAS) по видеосвязи. Трое судей CAS выслушают аргументы на закрытом заседании в конференц-зале пекинского отеля. Суд решит, сможет ли 15-летняя спортсменка выступить в индивидуальных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине. Решение CAS будет обнародовано 14 февраля во второй половине дня – за день до старта соревнований.


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