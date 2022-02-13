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15:47, 13 февраля 2022

МИД РФ: Миссию ОБСЕ на Украине используют как инструмент для возможной провокации

Российский МИД призвал руководство ОБСЕ пресечь попытки манипуляции миссией. Ранее стало известно, что сотрудники специальной мониторинговой миссии ОБСЕ начали покидатьтерриторию самопровозглашенной ДНР.


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