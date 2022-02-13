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14:21, 13 февраля 2022

В Среднеуральске задержали мужчину, который открыл стрельбу по прохожим из окна своей квартиры

СМИ сообщают, что он застрелил свою жену. Пострадавших среди случайных прохожих нет.

Видео: telegram-канал Mash


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