В Среднеуральске задержали мужчину, который открыл стрельбу по прохожим из окна своей квартиры

СМИ сообщают, что он застрелил свою жену. Пострадавших среди случайных прохожих нет.
Видео: telegram-канал Mash
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СМИ сообщают, что он застрелил свою жену. Пострадавших среди случайных прохожих нет.
Видео: telegram-канал Mash
Штурм Капитолия 6-го января 2021 года не был мирной демонстрацией Уверен, что если бы в России существовал институт большого жюри, то дела Ив-Роше или Кировлеса, санитарное дело, дело по ингушским протестам, абсолютное большинство дел об измене Родине или шпионаже никогда бы до приговора не дошли, так как не дошли бы до судьи…
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