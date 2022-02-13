Партия «Яблоко» начала сбор подписей против начала войны с Украиной. На своем сайте политическое объединение указывает, что опасается начала новой гонки вооружений и последующей изоляции России на фоне возможного военного конфликта. Отмечается, что любой его исход будет катастрофой для страны, поскольку неизбежно в войне будут погибать люди, а общий уровень жизни начнет резко снижаться.

«Яблоко» планирует не только собирать подписи как в интернете, так и в своих офисах, но и выйти на пикеты против войны с Украиной. В партии ранее призывали Кремль вывести вооруженные силы из Донбасса и начать переговоры о возвращении занятых сепаратистами территорий под контроль Киева, а также о возобновлении партнерства с НАТО.

Станы-члены Североатлантического альянса и США регулярно высказывают опасения концентрацией российских войск у границы с Украиной, указывая, что в случае начала военных действий могут ввести против Москвы жесткие санкции, в том числе персональные меры в отношении руководства России. На этой неделе ряд стран призвали своих дипломатов покинуть Украину, а своим гражданам рекомендовали воздержаться от поездок в эту страну.

В Кремле неоднократно отвергали планы о начале вооруженного конфликта и называли такую информацию необоснованной.