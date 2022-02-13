Президент Украины и глава Европейского совета обсудили активизацию переговоров «нормандской четверки»

Президент Украины и глава Европейского совета в ходе телефонного разговора обсудили активизацию переговоров «нормандской четверки».

«Важный разговор с Шарлем Мишелем. Главные вопросы – совместное противодействие вызовам безопасности и санкции. Обсудили последние международные переговоры, активизацию мирного процесса в рамках «нормандской четверки»», – написал Владимир Зеленский в Twitter.

Он добавил, что Киев стремится к мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Также Зеленский выразил благодарность ЕС за макрофинансовую поддержку Украины.