Путин поздравил российских лыжников, победивших в мужской эстафете на Олимпиаде в Пекине.

«В эстафете – одном из наиболее сложных и престижных видов лыжных гонок – вы выступили как крепкая, сплоченная команда, с первого этапа задали высочайший, победный темп. Чувство локтя, выдержка, уверенность в своих силах помогли вам обойти опытных соперников, стать чемпионами», – сказано в поздравительной телеграмме.

Президент отметил и заслуги старшего тренера россиян по лыжным гонкам Юрия Бородавко, а также всего тренерского состава.