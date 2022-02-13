Z Архив новостей новости
5 4 6 379
13:22, 13 февраля 2022

Украина не видит смысла закрывать свое воздушное пространство

Советник главы Администрации президента Украины заявил, что Украина не видит смысла закрывать свое воздушное пространство


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Интервью Разворот (утренний)

Мария Захарова гость: Мария Захарова официальный представитель МИД России

Сами заявляют о якобы вмешательстве, наличии планов России напасть на Украину, потом все это перетекает в СМИ, а потом пытаются выполнить функцию посредников в урегулировании – ну как можно говорить о серьезности намерений?..

5 60 6 6463 11.02
#слушать 16:56 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Новости

ТАСС: В Пентагоне заявили, что американская подлодка не находилась в территориальных водах РФ Об этом заявил пресс-секретарь Индо-Тихоокеанского командования США Кайл Райнес…

5 61 6 14136
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Психоделические фобии западных СМИ В есовский клуб Украину так и не взяли. И, видимо, нескоро возьмут. А после нынешнего западного перфоманса не возьмут вообще ни в какое приличное образование — кому нужна страна, на которую «вот-вот нападёт Россия»?..

5 93 6 10762 07.02
Блоги

Вячеслав Володин: 7 лет Киев не исполняет взятые на себя обязательства Сегодня предложений два: первое — рассмотреть проект постановления об обращении к Президенту России о необходимости признания ДНР и ЛНР незамедлительно…

5 144 6 18930 11.02
Блоги

+ Камила Валиева исполнила на Олимпиаде аксель в 3,5 оборота Камила Валиева исполнила на Олимпиаде аксель в 3,5 оборота Она стала четвёртой одиночницей в истории фигурного катания, которая смогла добиться этого результата…

5 43 6 18571 06.02
8читать ;смотреть
Блоги

«Лицемерно твердят о праве НАТО на дальнейшее расширение» Комментарий Посольства России в США…

5 124 6 17629 09.02
Блоги

+ Пресс-конференция Лаврова и Трасс по итогам переговоров Пресс-конференция Лаврова и Трасс по итогам переговоров Главы МИД России и Великобритании Сергей Лавров и Элизабет Трасс проводят совместную пресс-конференцию по итогам переговоров…

5 63 6 11215 10.02
8читать ;смотреть
Блоги

Сергей Марков политолог

Подталкивают Россию к применению вооруженных сил Если Россия просто отведет войска и ничего не сделает сейчас, то это будет рассматриваться как проявление слабости России. И приведет к еще большему игнорированию Западом требований России…

5 93 6 17241 09.02
Блоги

Игорь Слабых юрист

Штурм Капитолия 6-го января 2021 года не был мирной демонстрацией Уверен, что если бы в России существовал институт большого жюри, то дела Ив-Роше или Кировлеса, санитарное дело, дело по ингушским протестам, абсолютное большинство дел об измене Родине или шпионаже никогда бы до приговора не дошли, так как не дошли бы до судьи…

5 22 6 5019 11.02
Блоги

МИД: Масштабная дезинформационная кампании западных СМИ о якобы готовящемся вторжении РФ на Украину СМИ вопреки стандартам честной журналистики распространяли откровенную дезинформацию, занимались манипуляциями с тем, чтобы внедрить в общественное мнение тезис об агрессивных намерениях Москвы…

5 51 6 12108 11.02
Блоги

Лев Шлосберг член Федерального политкомитета партии «Яблоко»

+ Против закона Клишаса-Крашенинникова о ликвидации местного самоуправления Против закона Клишаса-Крашенинникова о ликвидации местного самоуправления Кому нужны эти люди, кроме себя самих? Лишая их местного самоуправления, власти выдавливают их из жизни…

5 24 6 6542 08.02
8читать ;смотреть
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Две сенсации Слова «новичок», «Скрипаль» и «Навальный» звучали в обвинительном ключе не с британской стороны, а от Сергея Лаврова, который на этих примерах выводил англосаксов на чистую воду…

5 169 6 45467 10.02
Блоги

+ Пресс-конференция по итогам российско-французских переговоров 01:02:04 Пресс-конференция по итогам российско-французских переговоров «Вы понимаете или нет, что, если Украина будет в НАТО и будет военным путем возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией»...

5 141 6 39014 08.02
8читать ;смотреть
Интервью Особое мнение

Дмитрий Гордон гость: Дмитрий Гордон украинский журналист

Я все равно не верю, что Россия вторгнется полномасштабно. Для этого надо быть самоубийцами. Путин хочет пожить, хочет еще править Россией…

5 192 6 56602 09.02
#слушать 36:43 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Новости

Во Всемирном антидопинговом агентстве заявили о намерении проверить окружение российской фигуристки Камилы Валиевой Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, спортсменка, не достигшая 16-летнего возраста, является «защищенной персоной»...

5 31 6 9308
Интервью Персонально ваш

Олег Кашин гость: Олег Кашин журналист

Считаю отвратительным то, что Россия в ссоре с Западом оборачивается к тоталитарной китайской диктатуре, которая, собственно, подарила миру коронавирус и подарит наверняка еще много гадостей…

5 55 6 18628 09.02
#слушать 49:07 8читать ;смотреть $скачать HD / SD

Популярное за неделю

Новости

В Москве сегодня планируют собраться жители южных районов столицы, которые недовольны массовым сносом гаражей

5 6 6 19797
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Фемида очухалась, перенесла все унижение, отрыдала свой позор, восстановила марафет и с утроенной злобой взялась отыгрываться на малолетках, на беззащитных и душить несчастное российское население…

5 33 6 87581 09.02
#слушать 51:48 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3614340
«Процессы британских серийных отравителей»: Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 5 6 4456 06.02
Блоги

Обращение Общероссийского офицерского собрания к президенту и гражданам Российской Федерации «От президента РФ, мы офицеры России, требуем отказаться от преступной политики провоцирования войны»...

5 480 6 428705 06.02
Блоги

+ Отставной генерал Ивашов о войне с Украиной: Путину надоела Россия Отставной генерал Ивашов о войне с Украиной: Путину надоела Россия В эфире «Эха Москвы» Ивашов оценил риски и последствия военного вторжения, возложил ответственность за эскалацию на президента Путина и потребовал его отставки…

5 199 6 163857 08.02
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9429785
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5166494

Сегодня в эфире