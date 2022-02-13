Суд в Самаре арестовал на два месяца сына замглавы МВД Игоря Зубова по делу о взятке

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Дениса Зубова задержали 12 февраля, вместе с ним были задержаны президент мини-футбольного клуба «Динамо-Самара» Игорь Карпов и бывший директор ООО «МО НТП» Василий Ермаков.

«Это произошло сразу после того, как Д. Зубов передал портфель с 18 миллионов рублей сотруднику УФСБ в кафе на третьем этаже ТЦ «Вива Лэнд» на проспекте Кирова. Карпов и Ермаков также при этом присутствовали и активно участвовали в обсуждении», — написал депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram.

Игорь Зубов, отец подозреваемого, является заместителем главы МВД России с 2012 года.