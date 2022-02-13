Воздушное движение над Украиной могут приостановить уже с понедельника, 14 февраля. Такое развитие событий предположил депутат Верховной Рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

«Скорее всего, с завтрашнего дня с 16:00 по Киеву (17:00 по московскому времени, — прим. ред.) воздушное движение на Украине будет приостановлено. Одна из крупнейших страховых британских компаний уже разослала уведомления о том, что с завтрашнего дня с 14:00 по Лондону прекращается страховка гражданских самолетов, которые находятся в воздушном пространстве Украины. Собственники самолетов, которые находятся в лизинге, уже запрещают своим бортам залетать в воздушное пространство Украины. На данный момент KLM отменил свои рейсы, Sky Up уже сажает рейс из Фуншала в Кишиневе, сегодня появится запрет от Air France», — рассказал Гончаренко.

Он рекомендовал гражданам Украины, находящимся за рубежом, найти возможность вернуться на родину как можно раньше.