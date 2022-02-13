Зоопарк в Белгороде предложил посетителям в День всех влюбленных «скормить свои бывших ящерицам и змеям»

Желающие могут назвать таракана, мышь или овощ именами бывших возлюбленных и отдать их на корм животным. Цена услуги – 100 рублей, сообщается на сайте зоопарка.

«В День всех влюбленных проводится огромное количество акций, но мы решили отойти от традиционных подходов в этом направлении. Чем заняться в это день людям, которые ещё не залечили раны после болезненного расставания? В этот день им всё вокруг напоминает о бывших и приводит к слезам и неприятным воспоминаниям. Мы надеемся, что у нас, с помощью участия в нашей необычной акции люди, смогут выплеснуть эмоции и почувствовать себя лучше», — рассказал Денис Савельев, гендиректор «Белгородского зоопарка».