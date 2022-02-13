В России за сутки с COVID госпитализировали 12 653 человека

Всего выявили 197 949 случаев заражения. Выздоровели 101 568 человек. Умерли 706 человек. Все показатели меньше, чем днем ранее. В стране с начала пандемии зарегистрировано свыше 14 миллионов случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В Москве за сутки выявили 12 496 случаев заражения COVID. Госпитализировали 1 047 человек, выздоровели — 24 573, умерли — 86.

Наибольшее число заболевших коронавирусом за последние сутки зафиксировано в Санкт-Петербурге – 20 136 человек. Следом идут Москва (12 496 человек) и Московская область (7 349 человек).