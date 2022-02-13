Лизингодатель запретил самолету украинской авиакомпании Skyup входить в воздушное пространство Украины. Лайнер, следовавший из Мадейры, был вынужден сесть в Кишиневе, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

«12 февраля 2022 года лизингодатель — резидент Ирландии — сообщил авиакомпании о немедленном запрете на влет самолета UR-SQO в воздушное пространство Украины. Несмотря на все усилия авиакомпании и готовность государственных структур Украины обратиться к лизингодателю, владелец самолета предоставил категорический отказ в то время, когда воздушное судно уже выполняло рейс в Киев», — рассказали о ситуации в авиакомпании.

Для всех 175 пассажиров лайнера организован трансфер в Киев.