Российский «Спутник V» стал самой используемой вакциной в Мехико, заявили в Российском фонде прямых инвестиций. В мексиканской столице в ходе кампании по вакцинации от коронавируса российский препарат выбрали 3 миллиона граждан.

«Первый компонент «Спутника V» («Спутник Лайт») также все более широко применяется в ходе городской программы ревакцинации в качестве бустера. На вакцину «Спутник V» приходится 40% всех вакцинаций от COVID в Мехико», – сообщили в РФПИ.

С 14 февраля в Мехико разрешено применение «Спутника Лайт» в качестве бустера при ревакцинации населения в возрасте от 30 до 39 лет. Ранее это уже было разрешено людям 40-49 лет.