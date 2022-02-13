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11:12, 13 февраля 2022

На Олимпиаде в Пекине в эти минуты проходит мужская эстафета в лыжных гонках

На Олимпиаде в Пекине в эти минуты проходит мужская эстафета в лыжных гонках. Российские спортсмены являются одними из фаворитов забега. Квартет в составе Алексея Червоткина, чемпиона этой Олимпиады Александра Большунова, Дениса Спицова и Сергея Устюгова пытается повторить успех женской команды, накануне также победившей в эстафете. Прошла примерно половина гонки, и сейчас россияне в лидерах с заметным отрывом и претендуют на золотую медаль. Победа в мужской эстафете может стать первой для отечественных лыжников в этой дисциплине более чем за 40 лет.

Всего же в очередной соревновательный день Игр в Пекине будет разыграно 7 комплектов наград. Два из них – в гонках преследования в биатлоне. У женщин претенденткой на медали остается Кристина Резцова – она стартует шестой с минутным отставанием от лидера. У мужчин – Максим Цветков, в двух предыдущих гонках оказавшийся четвертым и оставшийся в считанных секундах от пьедестала. Не все потеряно, как считают эксперты, и для Ульяны Нигматуллиной с Эдуардом Латыповым.

Еще два комплекта наград будут разыграны в шорт-треке. Россияне участвуют в одной из дисциплин — в мужских забегах на 500 метров. На такую же дистанцию выйдут и женщины – но в конькобежном спорте.

Сборная Олимпийского комитета России в неофициальном медальном зачете Игр в Пекине пока занимает восьмое место: у нее 3 золотых, 4 серебряных и 6 бронзовых медалей. При этом по общему числу наград команда уступает только Норвегии, Германии и Австрии.


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