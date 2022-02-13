Задержанные на акции в защиту Троицкого леса в Новой Москве провели минувшую ночь в отделе полиции. По данным правозащитников, активисты останутся там до завтрашнего дня.

В понедельник суд будет рассматривать протоколы в отношении как минимум 14 человек, обвиняемых в неповиновении требованию полицейских и нарушении правил участия в публичных мероприятиях. Об этом сообщает правозащитный проект «ОВД-инфо*» со ссылкой на своих адвокатов, которые предоставляют юридическую защиту задержанным.

Причиной стала акция жителей подмосковного города Троицк за отмену строительства в пользу сохранения местного леса. Власти хотят вырубить 5 гектаров зеленых насаждений из 70. На этом месте планируют возвести школу, бассейн, несколько спортивных залов и футбольное поле. Общая площадь комплекса зданий превышает 30 тысяч квадратных метров.

Активисты считают, что строительство можно перенести в другой район Троицка и не вырубать лес с редкими породами деревьев, учитывая, что в этой части города уже есть несколько образовательных учреждений. Акции протеста в Троицке проходят с января. Вчера в сходе, по разным данным, приняли участие от 100 до 500 человек. Они сообщали о применения насилия со стороны полицейских. Проект «ОВД-инфо*» отмечал, что к задержанным пытались не пускать адвокатов.

Власти, в свою очередь, настаивают, что территория, где должны построить школу, не является особо охраняемой зеленой зоной. Вырубка деревьев не нанесет вред экологии.

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