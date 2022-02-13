Председатель Европейского парламента Роберта Метсола рассказала о беседе с Зеленским. «Разговаривая с президентом Зеленским ранее, я подтвердила решительную поддержку Европейского парламента Украине, ее независимости и территориальной целостности. Я подчеркнула поддержку скоординированных действий ЕС в условиях неопределенной ситуации и выразила солидарность с народом Украины», – написала Роберта Метсола в Twitter.
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