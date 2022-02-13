51% россиян сократили траты на путешествия в связи с пандемией, показал опрос «Райффайзенбанка». 28% респондентов не заметили изменений, а у 21% опрошенных траты на туризм, напротив, выросли.

Отмечается, что из-за коронавируса люди стали чаще выбирать загородный отдых. Те же, кто предпочитает курорты, заметили, что цены сильно выросли, а также добавились траты на ПЦР-тесты.

Четверть опрошенных признались, что предпочитают в период пандемии путешествовать на машине, 45% продолжили путешествовать, как и раньше, несмотря на QR-коды и требования об отрицательных ПЦР-тестах. 29% совсем отказались от поездок.

«Однако с отелями ситуация обстоит иначе — большинство соблюдают правила, чтобы пользоваться их услугами в путешествиях. При этом 35% опрошенных просто соблюдают санитарные правила, еще 21% россиян заявили, что их это раздражает, но ради безопасности они готовые выполнять требования. 21% опрошенных отказались от поездок в отели и на курорты, чтобы не выполнять новые требования, а 23% респондентов выбирают частные объекты размещения», — сказано в результатах исследования.