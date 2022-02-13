Выпуск тестов для онкологических исследований в Москве увеличат почти в три раза в 2022 году

О планах сообщили в департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы.

«В этом году московский разработчик и производитель NGS-тестов (NGS — секвенирование следующего поколения — ИФ) для генетических исследований в области онкологии в 2,8 раза увеличит объем выпуска инновационных тест-систем за счет расширения производства полного цикла», — сообщили в пресс-службе.

Летом 2020 года тесты включили в систему ОМС Москвы. За счет увеличения выпуска тестов анализы в ближайший год смогут сдать более 14 тысяч жителей.