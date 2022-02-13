В Челябинске загорелся Лакокрасочный завод

Сотрудники МЧС работают по повышенному номеру пожара, сообщили в ведомстве. О пострадавших информации не поступало.
Фото: КП Челябинск
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Сотрудники МЧС работают по повышенному номеру пожара, сообщили в ведомстве. О пострадавших информации не поступало.
Фото: КП Челябинск
МИД: Масштабная дезинформационная кампании западных СМИ о якобы готовящемся вторжении РФ на Украину СМИ вопреки стандартам честной журналистики распространяли откровенную дезинформацию, занимались манипуляциями с тем, чтобы внедрить в общественное мнение тезис об агрессивных намерениях Москвы…