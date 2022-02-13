Вылет рейса Петропавловск-Камчатский – Москва перенесли на сутки. Сначала самолет с 298 пассажирами на борту 5 часов простоял в ожидании вылета, а затем было объявлено о переносе рейса. В «Аэрофлоте» заявили, что вылет пришлось перенести по техническим причинам.

«Вылет рейса 1731 по маршруту Петропавловск-Камчатский — Москва перенесен с 13 на 14 февраля по техническим причинам. Пассажирам оказываются услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами и стандартами авиакомпании: питание, напитки, трансфер и размещение в гостинице», – рассказали в пресс-службе авиаперевозчика.