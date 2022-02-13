В столице Австралии около 10 тысяч человек вышли на акцию протеста против антиковидных ограничений и вакцинации

В столице Австралии около 10 тысяч человек пришли в парк Содружества и к зданию парламента на акцию протеста против антиковидных ограничений и обязательной вакцинации. Акция проходит мирно, власти не предпринимают действий по ее разгону, сообщает The Canberra Times.

Митингующие прибыли в Канаберру из разных регионов, они назвали свое движение «Конвой-2022».

Отмечается, что протестующие могут находиться на территории парка до вечера воскресенья, потом там начнется подготовка к выставке. В полиции заявили, что те, кто не покинет парк в указанные сроки, будут считаться нарушителями порядка.