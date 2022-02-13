Число выявленных случаев коронавируса в мире превысило 410 миллионов, – университет Джонса Хопкинса

На сегодняшний день общее число заболевших составляет 410 242 868 человек, сообщили в университете Джонса Хопкинса. С начала пандемии умерло 5 810 840 человек. Лидером по количеству заболевших являются США (77 707 349 человек), следом идут Индия (42 631 421 человек) и Бразилия (27 434 286 человек).
2022-02-13T09:23:17+03:00
2022-02-13T09:23:17+03:00
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09:23, 13 февраля 2022
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