Число выявленных случаев коронавируса в мире превысило 410 миллионов, – университет Джонса Хопкинса

На сегодняшний день общее число заболевших составляет 410 242 868 человек, сообщили в университете Джонса Хопкинса. С начала пандемии умерло 5 810 840 человек. Лидером по количеству заболевших являются США (77 707 349 человек), следом идут Индия (42 631 421 человек) и Бразилия (27 434 286 человек).