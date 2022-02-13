Пограничная служба Украины, как говорят ее представители, не вводила запрет на въезд для россиян. Публикации на эту тему в ведомстве назвали слухами. При этом там отметили, что ежедневно отказ на въезд получают десятки иностранцев, это происходит по разным причинам, пишет украинское интернет-издание «Телеграф». Накануне другое местное издание, «Страна», написало, что украинские пограничники перестали впускать российских граждан, за исключением тех, у кого есть справка о смерти близких родственников.
2022-02-13T09:06:20+03:00
2022-02-13T09:21:36+03:00
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09:06, 13 февраля 2022
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