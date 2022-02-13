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09:06, 13 февраля 2022

Пограничная служба Украины, как говорят ее представители, не вводила запрет на въезд для россиян

Пограничная служба Украины, как говорят ее представители, не вводила запрет на въезд для россиян. Публикации на эту тему в ведомстве назвали слухами. При этом там отметили, что ежедневно отказ на въезд получают десятки иностранцев, это происходит по разным причинам, пишет украинское интернет-издание «Телеграф». Накануне другое местное издание, «Страна», написало, что украинские пограничники перестали впускать российских граждан, за исключением тех, у кого есть справка о смерти близких родственников.


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