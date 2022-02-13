Во Всемирном антидопинговом агентстве заявили о намерении проверить окружение российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает Reuters. Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, спортсменка, не достигшая 16-летнего возраста, является «защищенной персоной». В случае возникновения подозрений об употреблении допинга особое внимание уделяется действиям ее окружения.

Ранее стало известно, что сданный спортсменкой 25 декабря допинг-тест показал положительный результат. Российское антидопинговое агентство наложило на Валиеву временное отстранение, но уже на следующий день 15-летняя фигуристка его успешно оспорила. В ответ Международный олимпийский комитет и Международный союз конькобежцев подали апелляции в Спортивный арбитражный суд на решение дисциплинарного комитета РУСАДА о снятии временного отстранения. Слушание по делу должно начаться сегодня днем по московскому времени, результаты будут объявлены завтра.