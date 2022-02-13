Президент Бразилии Жаир Болсонару подтвердил свой визит в Москву 15 февраля

О намерении посетить Россию в следующий вторник Жаир Болсонару заявил 12 февраля, передает агентство Infobae.

«В понедельник мы вылетаем в Россию. <...> Меня пригласил Владимир Путин», — сказал Болсонару.

Ранее СМИ писали, что США настаивали на отмене поездки Болсонару в Россию из-за ситуации вокруг Украины. Однако Болсонару ответил, что его визит в Москву ориентирован на развитие двусторонних отношений.

«Бразилия — это Бразилия, Россия — это Россия. Я со всеми хорошо лажу. Как только Джо Байден пригласит меня, если он это сделает, с удовольствием приеду в США», — сказал он.