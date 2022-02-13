Двукратная олимпийская чемпионка в фигурном катании Катарина Витт прокомментировала скандал с участием Камилы Валиевой

Двукратная олимпийская чемпионка в фигурном катании Катарина Витт прокомментировала скандал с участием российской фигуристки Камилы Валиевой. Спортсменка назвала случившееся позором и заявила, что «ответственные взрослые должны быть отстранены от спорта навсегда». Она добавила, что восхищается россиянкой.

«Будучи спортсменом, ты всегда следуешь советам тех, кому доверяешь. В данном случае она, вероятно, послушала своего тренера и врачей. С самого раннего возраста тебя учат доверять им, они знают, что для тебя правильно, а что нет! Чтобы выучить четверные прыжки, Камиле потребовались бесконечное усердие и отвага. Никакой допинг не помог бы ей добиться этого!!! И уж точно не добавил бы ей артистической харизмы! Это позор, и ответственные взрослые должны быть отстранены от спорта навсегда!!! То, что они сознательно сделали с ней, если это правда, бесчеловечно и заставляет мое сердце бесконечно плакать», – сказала Витт.