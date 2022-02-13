Квалификацию фристайлисток в слоупстайле на Олимпиаде в Пекине перенесли на 14 февраля

О переносе даты начала турнира сообщили в МОК. Он должен был начаться 13 февраля в 5:00 по Москве, однако был отложен на два часа из-за снегопада.
Россию представят Анастасия Таталина и Ксения Орлова.
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О переносе даты начала турнира сообщили в МОК. Он должен был начаться 13 февраля в 5:00 по Москве, однако был отложен на два часа из-за снегопада.
Россию представят Анастасия Таталина и Ксения Орлова.
МИД: Масштабная дезинформационная кампании западных СМИ о якобы готовящемся вторжении РФ на Украину СМИ вопреки стандартам честной журналистики распространяли откровенную дезинформацию, занимались манипуляциями с тем, чтобы внедрить в общественное мнение тезис об агрессивных намерениях Москвы…