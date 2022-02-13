Саудовская Аравия переведет 4% акций нефтяной компании Saudi Aramco в фонд национального благосостояния

Часть акций национальной нефтяной компании Saudi Aramco также будет передана в Государственный инвестиционный фонд.
Наследный принц Мухаммед бен Сальман заявил, что государство останется крупнейшим акционером компании с 94% акций.
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Часть акций национальной нефтяной компании Saudi Aramco также будет передана в Государственный инвестиционный фонд.
Наследный принц Мухаммед бен Сальман заявил, что государство останется крупнейшим акционером компании с 94% акций.
МИД: Масштабная дезинформационная кампании западных СМИ о якобы готовящемся вторжении РФ на Украину СМИ вопреки стандартам честной журналистики распространяли откровенную дезинформацию, занимались манипуляциями с тем, чтобы внедрить в общественное мнение тезис об агрессивных намерениях Москвы…