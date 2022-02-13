Президент Казахстана посетил мечеть Хазрет Султан и почтил память погибших в ходе январских протестов. Касым-Жомарт Токаев заявил, что на долю жителей Казахстана выпали тяжелые испытания. Он подчеркнул, что смерть каждого из погибших «тщательно расследуется».

«Под угрозой оказались целостность государства, безопасность граждан, будущее страны. Мы сумели дать отпор террористам и отразили их натиск. К сожалению, эта смута унесла жизни многих граждан. Это настоящая трагедия. По моему поручению соответствующие органы тщательно расследуют каждый такой случай. Для меня очень важным является вопрос защиты прав человека. Случившиеся печальные события потрясли всю страну», – сказал Токаев.

После трагических событий в Казахстане прошло 40 дней.