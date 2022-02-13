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08:11, 13 февраля 2022

В Швейцарии пройдет референдум о поддержке СМИ, опытах над животными, налогах и рекламе табака

В Швейцарии пройдет референдум о поддержке СМИ, опытах над животными, налогах и рекламе табака. Снижение доходов от рекламы, уменьшение количества подписчиков и конкуренция со стороны мировых медиа, по мнению правительства Швейцарии, может привести к сокращению числа СМИ. Для того, чтобы избежать этого власти предлагают увеличить косвенное финансирование местных изданий из бюджета, а также поддержать их прямыми платежами, чего раньше не было.

Помимо этого вопроса, на голосование вынесено предложение полностью запретить любые опыты над животными и людьми, признав их неэтичными, а разработанную таким образом продукцию не импортировать. Активисты в четвертый раз пытаются согласовать эту инициативу. Последнее голосование проходило почти 30 лет назад.

В течение длительного времени инициаторы добивались и рассмотрения идеи отменить некоторые налоги для крупного бизнеса, который увеличивает свой капитал, продавая акции на рынке. Так хотят повысить конкурентоспособность швейцарских компаний. Наконец, предлагается ужесточить действующие в стране правила, регулирующие оборот табака, и запретить его рекламу для подростков.

Соцопросы накануне референдума показывают, что большинство жителей Швейцарии из всех вынесенных на голосование вопросов готовы поддержать только предложение ограничить молодежь от табачной продукции.


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