В России за 15 лет популярность Дня святого Валентина упала в четыре раза. Согласно исследованиям сервиса SuperJob, в 2022 праздник будут отмечать лишь 12% россиян, тогда как в 2007 году такую готовность выражал каждый второй.



«В этом году только 12% россиян собираются отмечать День святого Валентина, 78% проигнорируют его. Сторонников праздника больше среди россиян до 34 лет (16%) и женщин (14% против 11% среди мужчин)», – подсчитали исследователи.

При этом каждый третий мужчина, состоящий в отношениях или браке, намерен подарить возлюбленной цветы. Среди мужчин до 34 лет об этом задумывается ровно половина опрошенных, старше 45 лет – 27% респондентов.