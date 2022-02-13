МОК готов оказать психологическую поддержку Валиевой

Об этом журналистам рассказал официальный представитель организации Марк Адамс.

Ранее Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой. РУСАДА 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день оспорила. Апелляции в Спортивный арбитражный суд на решение дисциплинарного комитета РУСАДА подали Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство, Международный союз конькобежцев. Слушания по делу начнутся 13 февраля в 15:30 по московскому времени.