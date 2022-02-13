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06:38, 13 февраля 2022

Энтони Блинкен считает, что РФ может спровоцировать «провокацию или инцидент»

Ранее российские власти также заявляли о том, что Украина готовит провокации и обвинили западные страны в том, что они знают об этих планах.


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