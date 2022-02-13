Энтони Блинкен заявил, что ключевые сотрудники посольства США останутся на Украине.

Несмотря на эвакуацию большей части его персонала.
Ранее он госсекретарем США Энтони Блинкен назвал эвакуацию посольства США в Киеве благоразумной из-за «риска эскалации».
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Несмотря на эвакуацию большей части его персонала.
Ранее он госсекретарем США Энтони Блинкен назвал эвакуацию посольства США в Киеве благоразумной из-за «риска эскалации».
США считают, что Россия планирует ядерные учения, чтобы предупредить Запад об Украине По оценкам Вашингтона, Россия развернула достаточно сил для ограниченного нападения, но разместила только 70% войск, которые ей понадобятся для полномасштабного вторжения, которое будет включать нападение на Киев…
МИД: Масштабная дезинформационная кампании западных СМИ о якобы готовящемся вторжении РФ на Украину СМИ вопреки стандартам честной журналистики распространяли откровенную дезинформацию, занимались манипуляциями с тем, чтобы внедрить в общественное мнение тезис об агрессивных намерениях Москвы…