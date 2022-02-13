Камила Валиева получила 26-й стартовый номер на короткую программу личного турнира Олимпиады

Она была включена в список участниц, которые представят короткие программы на Олимпиаде в Пекине.
От России также представлены чемпионка мира Анна Щербакова, Александра Трусова.
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Она была включена в список участниц, которые представят короткие программы на Олимпиаде в Пекине.
От России также представлены чемпионка мира Анна Щербакова, Александра Трусова.
МИД: Масштабная дезинформационная кампании западных СМИ о якобы готовящемся вторжении РФ на Украину СМИ вопреки стандартам честной журналистики распространяли откровенную дезинформацию, занимались манипуляциями с тем, чтобы внедрить в общественное мнение тезис об агрессивных намерениях Москвы…