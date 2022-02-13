ТАСС: Начало квалификации фристайлисток в слоупстайле на Олимпиаде отложили из-за снегопада на два часа

В квалификации в слоупстайле заявлены 27 спортсменок. Россию представят Анастасия Таталина и Ксения Орлова.
2022-02-13T05:39:52+03:00
2022-02-13T05:39:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:39, 13 февраля 2022
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