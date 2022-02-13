Испанскую премию «Гойя» за лучший фильм получила лента «Самый лучший босс»

Главную роль в комедийном фильме исполнил Хавьер Бардем. Режиссером фильма выступил Фернандо Леон де Араноа. Он также удостоен премии за лучшую режиссуру, а Бардем — как лучший актер. Лучшей актрисой была признана Бланка Портильо. Звание лучшего европейского фильма досталось картине «Еще по

одной» режиссера Томаса Винтерберга.

Национальная кинопремия «Гойя» названа в честь испанского художника Франсиско Гойи. Она вручается Испанской академией кинематографических искусств и наук ежегодно с 1987 года.