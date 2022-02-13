С 14 февраля воздушное пространство Украины может быть закрыто для авиасообщения

По данным источников издания «Страна» это связано из-за отзыва страховыми компаниями гарантий на авиаперелеты.

Крупнейшие британские страховые компании, у которых перестраховываются другие страховщики, сегодня разослали всем лессорам мира официальное письмо, что через 48 часов перестаёт действовать страховое покрытие в Украине и над Украиной для любого воздушного судна, — сообщил источник издания.

Ранее голландская авиакомпания KLM уже прекратила полеты в Украину. Подобное решение в компании объяснили обеспечением безопасности полетов на фоне информации об угрозе вторжения России.