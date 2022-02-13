Z Архив новостей новости
5 1 6 769
03:42, 13 февраля 2022

С 14 февраля воздушное пространство Украины может быть закрыто для авиасообщения

По данным источников издания «Страна» это связано из-за отзыва страховыми компаниями гарантий на авиаперелеты.

Крупнейшие британские страховые компании, у которых перестраховываются другие страховщики, сегодня разослали всем лессорам мира официальное письмо, что через 48 часов перестаёт действовать страховое покрытие в Украине и над Украиной для любого воздушного судна, — сообщил источник издания.

Ранее голландская авиакомпания KLM уже прекратила полеты в Украину. Подобное решение в компании объяснили обеспечением безопасности полетов на фоне информации об угрозе вторжения России.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Интервью Разворот (утренний)

Мария Захарова гость: Мария Захарова официальный представитель МИД России

Сами заявляют о якобы вмешательстве, наличии планов России напасть на Украину, потом все это перетекает в СМИ, а потом пытаются выполнить функцию посредников в урегулировании – ну как можно говорить о серьезности намерений?..

5 60 6 6043 11.02
#слушать 16:56 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Психоделические фобии западных СМИ В есовский клуб Украину так и не взяли. И, видимо, нескоро возьмут. А после нынешнего западного перфоманса не возьмут вообще ни в какое приличное образование — кому нужна страна, на которую «вот-вот нападёт Россия»?..

5 93 6 10645 07.02
Новости

Российский и американский лидеры сегодня проведут незапланированные телефонные переговоры Они пройдут на фоне обострения ситуации вокруг Украины…

5 60 6 7470
Новости

Госсекретарь США в телефонном разговоре с главой МИД России призвал к мирному урегулированию конфликта с Украиной Вашингтон готов решить все проблемы с помощью дипломатии…

5 42 6 5418
Блоги

Вячеслав Володин: 7 лет Киев не исполняет взятые на себя обязательства Сегодня предложений два: первое — рассмотреть проект постановления об обращении к Президенту России о необходимости признания ДНР и ЛНР незамедлительно…

5 142 6 18658 11.02
Блоги

«Лицемерно твердят о праве НАТО на дальнейшее расширение» Комментарий Посольства России в США…

5 124 6 17592 09.02
Новости

Лавров и Блинкен провели телефонный разговор по инициативе американской стороны Лавров заявил Блинкену, что ответ США и НАТО игнорирует ключевые для России положения…

5 65 6 9494
Новости

Захарова: Цель истерики Запада по поводу «вторжения» России 16 февраля на Украину — провокация По ее словам, эта провокация не началась два месяца назад, а легла на подготовленную многолетнюю почву украинского конфликта, которым «активно заправляют США»...

5 34 6 5378
Новости

Захарова прокомментировала распространяемую в информацию о дате вторжения РФ на Украину По ее словам, даже украинское руководство не располагает такой информацией…

5 45 6 7662
Блоги

+ Пресс-конференция Лаврова и Трасс по итогам переговоров Пресс-конференция Лаврова и Трасс по итогам переговоров Главы МИД России и Великобритании Сергей Лавров и Элизабет Трасс проводят совместную пресс-конференцию по итогам переговоров…

5 61 6 11180 10.02
8читать ;смотреть
Новости

ТАСС: В Пентагоне заявили, что американская подлодка не находилась в территориальных водах РФ Об этом заявил пресс-секретарь Индо-Тихоокеанского командования США Кайл Райнес…

5 37 6 6723
Блоги

Сергей Марков политолог

Подталкивают Россию к применению вооруженных сил Если Россия просто отведет войска и ничего не сделает сейчас, то это будет рассматриваться как проявление слабости России. И приведет к еще большему игнорированию Западом требований России…

5 93 6 17209 09.02
Новости

Разговор Путина и Байдена состоится в субботу утром по вашингтонскому времени, — Белый дом

5 31 6 11615
Новости

Экс-глава WADA Паунд призвал Россию пропустить несколько ближайших олимпиад В интервью Reuters он пояснил, что такая пауза нужна, чтобы страна взяла под контроль ситуацию с допингом…

5 72 6 13772
Новости

Бизнесмен Пригожин потребовал через суд удалить заявления ЕС о его связи с ЧВК «Вагнер» Совет Европейского союза посчитал, что он финансирует «группу Вагнера»...

5 32 6 6477
Блоги

МИД: Масштабная дезинформационная кампании западных СМИ о якобы готовящемся вторжении РФ на Украину СМИ вопреки стандартам честной журналистики распространяли откровенную дезинформацию, занимались манипуляциями с тем, чтобы внедрить в общественное мнение тезис об агрессивных намерениях Москвы…

5 50 6 11626 11.02

Популярное за неделю

Новости

Тренер сборной по фигурному катанию Тутберидзе впервые прокомментировала обвинения Валиевой в допинге Свою позицию Тутберидзе выразила в эфире «Первого канала»...

5 74 6 31850
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Фемида очухалась, перенесла все унижение, отрыдала свой позор, восстановила марафет и с утроенной злобой взялась отыгрываться на малолетках, на беззащитных и душить несчастное российское население…

5 33 6 85702 09.02
#слушать 51:48 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3614340
«Процессы британских серийных отравителей»: Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 5 6 4406 06.02
Блоги

Обращение Общероссийского офицерского собрания к президенту и гражданам Российской Федерации «От президента РФ, мы офицеры России, требуем отказаться от преступной политики провоцирования войны»...

5 480 6 427094 06.02
Блоги

+ Отставной генерал Ивашов о войне с Украиной: Путину надоела Россия Отставной генерал Ивашов о войне с Украиной: Путину надоела Россия В эфире «Эха Москвы» Ивашов оценил риски и последствия военного вторжения, возложил ответственность за эскалацию на президента Путина и потребовал его отставки…

5 199 6 163396 08.02
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9428423
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5166291

Сегодня в эфире