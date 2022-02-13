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02:12, 13 февраля 2022

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба: Отключение России от SWIFT не входит в пакет санкций США и ЕС на случай вторжения

Пакет подготовленных Евросоюзом санкций остаётся «мощной бомбой» для российской экономики, — отметил Кулеба. Он добавил, что некоторые страны Евросоюза выступают против отключения России от системы SWIFT.

Украинский министр добавил, что если бы вопрос о SWIFT включили в санкционный пакет, то тогда бы он стал «атомной бомбой», но даже сейчас оказывается серьёзное влияние на российскую экономику.

Накануне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что США не рассматривает введение превентивных санкций против России.


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