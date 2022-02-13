CNN: Три человека получили ранения в перестрелке рядом с рестораном, где проходила вечеринка Джастина Бибера

Возле ресторана началась драка, во время которой прогремело несколько выстрелов. Пострадавшие были доставлены в больницу, их состояние — стабильное.
В правоохранительных органах добавили, что инцидент не связан с деятельностью какой-либо банды.
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Возле ресторана началась драка, во время которой прогремело несколько выстрелов. Пострадавшие были доставлены в больницу, их состояние — стабильное.
В правоохранительных органах добавили, что инцидент не связан с деятельностью какой-либо банды.