Певица Алина Паш выступит от Украины на Евровидение-2022 в Италии

Она исполнит песню «Тени забытых предков».

Певица получила наивысшие баллы среди членов жюри и второе место по результатам зрительского голосования, а по сумме баллов ей досталось первое место.

Перед национальным отбором поклонники конкурса в субботу устроили акцию протеста в связи с тем, что Alina Pash принимала участие в финале конкурса.

Конкурс «Евровидение-2022» в этом году пройдет в Турине после победы в прошлом году итальянской группы Maneskin. Первый и второй полуфиналы состоятся 10 и 12 мая, а финал — 14 мая.