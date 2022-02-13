ТАСС: В Пентагоне заявили, что американская подлодка не находилась в территориальных водах РФ

Об этом заявил пресс-секретарь Индо-Тихоокеанского командования США Кайл Райнес. Он отказался уточнять местонахождение субмарин.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что накануне в районе курильского острова Уруп в российских территориальных водах была обнаружена подводная лодка США типа «Вирджиния». Ее экипажу было передано требование всплыть, которое тот проигнорировал. После этого фрегат «Маршал Шапошников» применил «соответствующие средства», и субмарина «с максимальной скоростью покинула территориальные воды России».