В Йемене похищены шесть сотрудников ООН, в том числе один иностранец

Они были схвачены в провинции Абьян группой вооруженных людей, когда возвращались в Аден. Об этом сообщает «Ньюс Йемен».
Вместе с ними в неизвестном направлении увезли и сопровождавших их бойцов военной полиции.
Как сообщили представители одного из племен в провинции Абьян, экстремисты пытаются договориться об обмене заложников на их подельников, которые ранее были арестованы силами Южного Переходного совета.
Представители ООН находились в провинции с рабочей поездкой для изучения гуманитарной ситуации в Абьяне.