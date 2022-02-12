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23:45, 12 февраля 2022

Арабские страны Персидского залива призвали своих подданных отложить поездки на Украину

Это было сделано исходя из соображений безопасности. Некоторые из них попросили находящихся на украинской территории соотечественников покинуть эту страну. Об этом заявили внешнеполитические ведомства государств и их посольства в Киеве. Среди них Катар, Кувейт, Саудовская Аравия.


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