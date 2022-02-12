Арабские страны Персидского залива призвали своих подданных отложить поездки на Украину

Это было сделано исходя из соображений безопасности. Некоторые из них попросили находящихся на украинской территории соотечественников покинуть эту страну. Об этом заявили внешнеполитические ведомства государств и их посольства в Киеве. Среди них Катар, Кувейт, Саудовская Аравия.