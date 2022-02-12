Украина перестала впускать на свою территорию граждан РФ

Об этом сообщает издание «Страна», со ссылкой на участников группы «Гоптовка-Нехотеевка» в Telegram.

Исключение делают лишь для тех, у кого справка о смерти близких родственников. Пограничники ссылаются на сегодняшний приказ начальства, который поступил около 13:00.

Тем временем издание SOTA сообщило, что расходящаяся сейчас по СМИ новость о том, что Украина перестала пускать на свою территорию граждан России основана на сообщение пользовательницы с ником «Рада» в телеграм-чате, посвященном пограничному переходу «Гоптовка-Нехотеевка».

Достоверного подтверждения этой информации нет, в том числе и от других пользователей чата. Другие переходы, по их сведениям, пропуск россиян осуществляют.