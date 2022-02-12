Цензоры колонии без объяснения причины отказались передавать учебник математики Мифтахову, который отбывает 6-летний срок за нападение на офис «Единой России». Напомним, до заключения под стражу Мифтахов являлся аспирантом механико-математического факультета МГУ. «Обыкновенные дифференциальные уравнения» ему хотела передать его супруга.
2022-02-12T22:53:44+03:00
2022-02-12T22:53:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:53, 12 февраля 2022
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