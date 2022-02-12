В Ингушетии завели уголовное дело за загрузку на сайт проекта «Бессмертный полк» двух фотографий Гитлера

В Ингушетии завели уголовное дело о реабилитации нацизма за загрузку на сайт проекта «Бессмертный полк» двух фотографий Гитлера, сообщает Информационно-аналитический центр «Сова*». По версии следствия, фотографии загрузил житель Ингушетии Джабраил Зулаев в мае 2020 года. Его мотивы неизвестны. Загрузка на сайт фото нацистских преступников стало регулярным поводом для возбуждения дела по данной статье.
2022-02-12T22:33:51+03:00
2022-02-12T22:34:52+03:00
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22:33, 12 февраля 2022
* Информационно-аналитический центр "Сова" - НКО, признанное иностранным агентом.
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