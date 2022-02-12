Путин напомнил Байдену, что после периода холодной войны в 90-е США и РФ были «вроде бы друзьями»

Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом напомнил, что после периода холодной войны в 90-е США и РФ были «вроде бы друзьями». Но даже тогда НАТО расширялась и приближалась к границам России, процитировал Путина помощник президента Ушаков. «Даже тогда США и НАТО вели далеко не конструктивную линию в отношении России. Ведь именно тогда началось практическое расширение сферы деятельности НАТО, именно тогда были приняты новые члены, и альянс приблизился к границам России», — сказал Ушаков.