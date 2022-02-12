Фрегат «Маршал Шапошников» мог применить оружие для предупреждения, но подлодка удалилась сама

2022-02-12T21:56:36+03:00
2022-02-12T21:56:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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Фрегат «Маршал Шапошников» мог применить оружие для предупреждения. «Это могли быть бомбы, чтобы она всплыла. Мы могли применить оружие, но не по подводной лодке, чтобы её уничтожить, а рядом», сказал бывший начальник главного штаба ВМФ РФ Кравченко изданию «МК». Как сообщает Минобороны, после требований российских моряков всплыть, подлодка США максимально быстро покинула место инцидента: «(подлодка) использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и с максимальной скоростью покинула территориальные воды Российской Федерации»", — говорится в сообщении ведомства.
В Белом доме отказались сообщать журналистам, обсуждали ли Путин и Байден по телефону инцидент с американской подлодкой. «Что касается данного «тесного контакта», то я действительно вынужден направить вас к Пентагону. У меня нет никакой информации об этом», сказал журналистам на брифинге представитель американской администрации. Отметим, Пентагон сообщил, что в курсе публикаций в СМИ об этом инциденте, однако пока не смогли подтвердить никаких деталей.