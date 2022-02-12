Фрегат «Маршал Шапошников» мог применить оружие для предупреждения, но подлодка удалилась сама

Фрегат «Маршал Шапошников» мог применить оружие для предупреждения. «Это могли быть бомбы, чтобы она всплыла. Мы могли применить оружие, но не по подводной лодке, чтобы её уничтожить, а рядом», сказал бывший начальник главного штаба ВМФ РФ Кравченко изданию «МК». Как сообщает Минобороны, после требований российских моряков всплыть, подлодка США максимально быстро покинула место инцидента: «(подлодка) использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и с максимальной скоростью покинула территориальные воды Российской Федерации»", — говорится в сообщении ведомства.

В Белом доме отказались сообщать журналистам, обсуждали ли Путин и Байден по телефону инцидент с американской подлодкой. «Что касается данного «тесного контакта», то я действительно вынужден направить вас к Пентагону. У меня нет никакой информации об этом», сказал журналистам на брифинге представитель американской администрации. Отметим, Пентагон сообщил, что в курсе публикаций в СМИ об этом инциденте, однако пока не смогли подтвердить никаких деталей.