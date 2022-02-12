Пушилин: Донецк фиксирует 150 тыс. украинских военнослужащих у линии соприкосновения в Донбассе

О фиксации войск заявил глава непризнанной ДНР Денис Пушилин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live»: «Идет в плане обострения в ежедневном формате (ситуация). Мы не видим, чтобы снижались поставки по вооружению… Что касается численности личного состава, то он увеличился с последнего нашего общения, то есть сейчас наша разведка фиксирует порядка 150 уже тысяч личного состава (ВСУ)».

Пушилин также не исключает, что взрыв в 1 км. от линии мог быть произведён в рамках видеосъемок для будущих провокаций со стороны Киева. Также политик сказал, что непризнанная ДНР сделает всё в пользу дипломатического решения конфликта в Донбассе. Но действия Киева пока говорят о его готовности к военному решению.